Com base na Praça Antônio João, Patrulha Maria da Penha começa atuar em Dourados

Comandada pela Guarda Municipal de Dourados (GMD), a Patrulha Maria da Penha deu início aos atendimentos voltados para a proteção às mulheres com a base do serviço instalada na Praça Antônio João, no Centro da cidade.

Segundo informações da Prefeitura, o ponto na área central foi escolhido de forma estratégica para permitir um deslocamento ágil da equipe para diversos bairros da cidade. A equipe atuará no acompanhamento e fiscalização das medidas protetivas em favor das mulheres vítimas de violência doméstica.

“As equipes contarão com no mínimo, uma guarda municipal mulher, sempre atuando em conexão com outros órgãos públicos. Vale destacar que as equipes passaram por formação para estarem aptas a lidar com estas situações e o objetivo principal deste trabalho é tentar antever as situações de violência contra as mulheres”, afirma o comandante da Guarda Municipal, Jamil da Costa Matos.

A patrulha poderá realizar o acompanhamento da vítima, se solicitado, para que se efetive o cumprimento de ordem judicial, visando que o agressor deixe a residência ou, se necessário, acompanhar a vítima para assegurar a retirada de seus pertences do endereço onde o agressor possa estar.

Esse trabalho preventivo e ostensivo da Patrulha Maria da Penha vai acabar com uma lacuna que sempre existiu na segurança pública, que é quando a mulher vítima de violência registra ocorrência contra o agressor na Delegacia de Polícia e depois tinha que voltar desprotegida para casa buscar seus pertences, correndo o risco de ser vítima de feminicídio.

O serviço será desenvolvido de forma integrada com outros órgãos, como a Secretaria Municipal de Assistência Social, por meio do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), entre outros.

O serviço pode ser acionado via contatos já utilizados pelas equipes, 153 ou 199 (24 horas).