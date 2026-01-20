Com caminhonete roubada e carregada de maconha, condutor atira contra equipe policial e acaba morto

Os policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam, na noite desta segunda-feira (19), em Ponta Porã – cidade localizada a 120 km de Dourados, quase 2 toneladas de maconha que eram transportadas em uma caminhonete Toyota Hilux com registro de roubo no Estado de São Paulo.

Segundo informações da polícia, os militares realizavam bloqueio policial na BR-463, quando deram ordem de parada ao condutor de 41 anos, que arremessou o veículo contra a equipe policial, fugindo em seguida.

Na perseguição, o motorista acabou perdendo o controle da direção, capotou o veículo e tentou fugir a pé. Durante as buscas, o homem efetuou disparos com uma pistola calibre 9 milímetros contra os policiais, que revidaram. O suspeito foi atingido, socorrido e encaminhado ao Hospital Regional de Ponta Porã, onde não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

No veículo, os policiais encontraram diversos tabletes de maconha, que após a pesagem totalizaram mais de 1.800 quilos da droga. Em checagem aos sinais identificadores, constatou-se que as placas eram falsas e que a caminhonete havia sido roubada em 2024, na cidade de Sertãozinho (SP).

A droga, o veículo e a arma de fogo foram encaminhados à Defron (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira), em Dourados. O prejuízo estimado ao crime ultrapassa os R$ 3,8 milhões. (Com informações do DOF)