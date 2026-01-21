Veículos de Comunicação
ACIDENTE

Com carro carregado de cigarros, morador de Dourados morre após atropelar javali na BR-267

Kátia Kuratone

O condutor de um veículo carregado com cigarros contrabandeados do Paraguai morreu após sair da pista, atropelar um javali e colidir contra duas árvores (Foto: Divulgação)

O motorista que conduzia um veículo Hyundai Veracruz, com placas de Goiânia, que estava carregado com cigarros contrabandeados do Paraguai, morreu após sair da pista, atropelar um javali e colidir contra duas árvores, na madrugada desta quarta-feira (21), na BR-267, no município de Nova Andradina – cidade localizada a 120 km de Dourados.

Morador de Dourados, a vítima foi identificada como João Pedro Leite, de 33 anos. O acidente ocorreu no trecho entre Nova Alvorada do Sul e o distrito de Nova Casa Verde. Após atingir o animal que estava sobre a pista, o motorista perdeu o controle da direção, saiu da rodovia e bateu violentamente contra árvores às margens da BR-267.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul foram acionadas por volta das 2h30. No local, encontraram o veículo completamente destruído e o condutor já sem vida, caído ao lado do carro.

A ocorrência relacionada ao contrabando foi assumida pela Polícia Rodoviária Federal. A quantidade exata de cigarros apreendidos ainda não foi divulgada. Policiais civis e peritos da Polícia Científica de Mato Grosso do Sul também estiveram no local.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal.

