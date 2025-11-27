Com chegada do Papai Noel, 'Natal Encantado Dourados' começa no dia 1º na Praça Antônio João

Os festejos de fim de ano serão oficialmente abertos na segunda-feira, dia 1º de dezembro, com o início do “Natal Encantado Dourados” com uma programação que se estenderá até o dia 30 de dezembro na Praça Antônio João.

Promovido pela Prefeitura de Dourados, às 20h30, o prefeito Marçal Filho vai receber o Papai Noel, e, na sequência, acenderá as luzes da decoração de Natal que está sendo instalada na praça, que também terá brinquedos para as crianças e diversos túneis de luzes. A grande atração será uma árvore de Natal com mais de 8 metros de altura e toda construída com painéis de LED que mudam de cor.

“Estamos passando por um momento de dificuldades financeiras na Prefeitura de Dourados e somente com parcerias como essa com o Governo do Estado e com a Aced, criatividade, empenho das equipes e participação das Secretarias Municipais seria possível realizar os festejos natalinos à altura do que nossa população merece”, enfatiza o prefeito Marçal Filho.

Nesta primeira edição do “Natal Encantado Dourados” a população poderá viver toda magia e encanto do período natalino através de uma decoração temática. “O prefeito determinou que o projeto fosse pensado para as famílias douradenses, com atrativos para todos os públicos, sobretudo para as crianças que se encantam com os festejos natalinos”, explica a secretária municipal de Cultura, Gisella Melo.

“Os adolescentes e os adultos também terão opções de lazer, cultura e entretenimento durante toda programação”, completou.

O “Natal Encantado Dourados” é uma realização da Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Cultura, em parceria com o Governo do Estado, através da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura, e da Associação Comercial e Empresarial de Dourados (Aced).