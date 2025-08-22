Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Dourados

ENTREVISTA

Com condições especiais, Perkal apresenta inovação e credibilidade

Jhonatan Xavier

Gerente Comercial da Perkal Dourados, Vanilza Felicia da Silva / Foto: Rádio Massa FM Dourados
Gerente Comercial da Perkal Dourados, Vanilza Felicia da Silva / Foto: Rádio Massa FM Dourados

O Vitrine de Negócios desta sexta-feira (22) recebeu a gerente de vendas da Perkal Dourados, Vanilza Felicia da Silva, que falou sobre a credibilidade da empresa que há 48 anos atende na cidade, com veículos de qualidade, dos quais ela trabalha há 24 anos.

Entre os principais assuntos, ela fala sobre a inovação dos veículos que, mesmo sendo de tradição, tem se atualizado com as novas tecnologias. Além da inovação, ela fala sobre as novidades da Chevrolet, como a Blazer EV, a nova Captiva e a Tracker.

A Perkal Dourados está com a promoção de 72h de condições especiais de pagamento, que apresentam benefícios como taxa a partir de 0%, financiamento facilitado e até R$ 37 mil de desconto.

Confira a entrevista na íntegra:

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos