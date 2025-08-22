Com condições especiais, Perkal apresenta inovação e credibilidade

O Vitrine de Negócios desta sexta-feira (22) recebeu a gerente de vendas da Perkal Dourados, Vanilza Felicia da Silva, que falou sobre a credibilidade da empresa que há 48 anos atende na cidade, com veículos de qualidade, dos quais ela trabalha há 24 anos.

Entre os principais assuntos, ela fala sobre a inovação dos veículos que, mesmo sendo de tradição, tem se atualizado com as novas tecnologias. Além da inovação, ela fala sobre as novidades da Chevrolet, como a Blazer EV, a nova Captiva e a Tracker.

A Perkal Dourados está com a promoção de 72h de condições especiais de pagamento, que apresentam benefícios como taxa a partir de 0%, financiamento facilitado e até R$ 37 mil de desconto.

Confira a entrevista na íntegra: