PM divulga balanço com 42 ocorrências durante o período de Carnaval em Dourados

A Operação Especial em Dourados realizada no período do Carnaval pelo 3º Batalhão de Polícia Militar (3º BPM) e a 9ª Companhia Independente de Polícia Militar (9ª CIPM) registrou um total de 42 ocorrências. De acordo com as informações divulgadas, a maior incidência de registros foi relacionada à violência doméstica, com 11 casos. Além disso, […]