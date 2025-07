Com Edmour Saiani ACED promove evento no Dia do Comerciante

Em comemoração ao Dia do Comerciante, a Associação Comercial e Empresarial de Dourados (ACED) promove no dia 16 de julho uma palestra com Edmour Saiani, palestrante, consultor, conselheiro, mentor e autor dos livros. Ele é fundador da Ponto de Referência, consultoria que ajuda marcas a construírem ESG. O evento será realizado às 19h, no auditório da entidade, e promete ser uma oportunidade única de aprendizado, conexão e transformação para o varejo local.

Com o tema “Atendimento e Inspirar para Comprar: o futuro do [seu] varejo”, Saiani trará uma abordagem moderna, com insights práticos e estratégias que os empresários poderão aplicar já no dia seguinte em suas empresas. O objetivo é ajudar os comerciantes a se prepararem para as novas exigências do mercado, reforçando a importância de equipes engajadas, clientes fidelizados e planejamento estratégico.

Além de ser uma ação voltada para o desenvolvimento dos negócios, o evento também tem um caráter social. Parte do valor arrecadado com os ingressos será destinada ao Hospital de Amor de Dourados, que desenvolve um trabalho humanizado e gratuito no combate ao câncer.

A ação tem apoio do Sebrae e da Federação das Associações Empresariais de Mato Grosso do Sul (FAEMS), reforçando o compromisso do associativismo com o fortalecimento do comércio regional. “É uma palestra que vai provocar reflexões, mudar rotas e, acima de tudo, contribuir com o crescimento de cada empresário que participar”, destaca o presidente da ACED, Everaldo Leite Dias.

Os ingressos são vendidos exclusivamente pelo link bit.ly/46yPpVD e as vagas são limitadas. Mais informações pelo telefone (67) 3416-8653 ou no WhatsApp (67) 98402-6734. Mais que uma palestra, é um convite para evoluir como empreendedor e fazer a diferença na comunidade.