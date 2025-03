Com empresários, Aced cobra reabertura urgente do Aeroporto Regional

Na manhã desta sexta-feira (14), o presidente da Associação Comercial e Empresarial de Dourados (Aced), Paulo Roberto Campione, acompanhado por membros da diretoria e representantes de diversas entidades do setor produtivo de Dourados, esteve presente no Aeroporto Regional para recepcionar o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho e a ministra de Planejamento e Orçamento, Simone Tebet. Na ocasião, Campione destacou a importância da celeridade no processo de reabertura do aeroporto.

A classe empresarial de Dourados, representada pela Aced, tem manifestado veementemente a necessidade urgente da reabertura do Aeroporto Regional Francisco de Matos Pereira. Considerado um pilar estratégico para o desenvolvimento econômico e social da região, o funcionamento pleno do aeroporto é visto como fundamental para a retomada do crescimento local.

“A reabertura do aeroporto é crucial para a economia de Dourados. Ela vai facilitar o fluxo de negócios, atrair investimentos e promover o turismo em nossa região. Essa entrega de hoje é muito importante para Dourados, onde entendemos que as esferas estadual e federal estão juntas, pensando em Dourados”, ressalta Campione.

O governador Eduardo Riedel assumiu pessoalmente o compromisso com a diretoria da Aced de não medir esforços para a retomada de voos comerciais na maior cidade do interior de Mato Grosso do Sul. O ministro Costa Filho também reforçou o compromisso e destacou os investimentos na aviação de Dourados.

“Dourados possui um potencial turístico significativo. A reabertura do aeroporto impulsiona a economia local, posicionando a cidade como protagonista no Centro-Oeste”, destacou.

Paulo Campione também entregou à ministra Simone Tebet demandas da classe empresarial de Dourados, fruto de reuniões realizadas recentemente com a classe na Aced.

RETOMADA DO AEROPORTO

O voo que trouxe a comitiva federal nesta manhã foi o primeiro pouso no Aeroporto Regional Francisco de Matos Pereira após quase quatro anos de interrupção, desde o fechamento em 2021. A pista foi concluída em meados de 2024, mas precisou de ajustes na iluminação e sinalização que foram concluídas em fevereiro de 2025. Agora falta apenas a homologação da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC).

Além do lançamento da pista, os ministros estiveram em Dourados para uma série de entregas, entre elas, a assinatura da licitação das obras do Terminal de Passageiros do Aeroporto Regional. O novo terminal vai custar R$ 39 milhões e a construção não impede o funcionamento do terminal atual, que está apto para receber os passageiros.

O presidente da Aced afirma que a Associação continua acompanhando de perto os desdobramentos desse processo, reafirmando seu compromisso em representar os interesses dos empresários de Dourados e contribuir para o desenvolvimento da cidade.