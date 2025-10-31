Com entrada franca, espetáculo ‘Um Quê de Paraguaia’ será apresentado hoje em Dourados

O espetáculo “Um Quê de Paraguaia” será apresentado hoje, às 20h, no Casulo Espaço de Cultura e Arte. A apresentação é uma imersão nas raízes culturais que formam a identidade de Dourados. A entrada é gratuita.

Com direção de Érico Bispo e Ana Vieira, a montagem utiliza dança, música e expressão corporal para retratar as influências culturais que moldam o território.

O espetáculo convida o público a uma reflexão sensível sobre pertencimento, diversidade e memória, com produção totalmente acessível em Libras.

O Casulo Espaço de Cultura e Arte, localizado na Rua Reinaldo Bianchi, nº 398, Parque Alvorada, com entrada gratuita e início às 20h.