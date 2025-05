Com estoque baixo, Banco de Leite do HU-UFGD solicita doações

O Programa Microfone Aberto desta sexta-feira (23) recebeu a nutricionista especializada em saúde materno-infantil, Hanna Verginio Nogueira, que falou dos benefícios do aleitamento materno e dos trabalhos desenvolvidos no Banco de Leite do HU.

O nutricionista materno é responsável por elaborar planos alimentares desde a gestação, nascimento e crescimento da criança, identificar e tratar as deficiências nutricionais, incentivar a educação alimentar não só para mães e bebês, mas para as famílias e prevenir doenças ocasionadas pela má alimentação.

No último dia 19 de maio foi comemorado o Dia Mundial da Doação do Leite Humano e o Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados (HU-UFGD) conta com um Banco de Leite, que realiza o acolhimento das mães de bebês que estão internados ou mães internadas que estão lactantes, além de atender lactantes externas que são doadoras de leite.

Apesar das doações, o Banco de Leite Humano do HU-UFGD, assim como a maioria dos bancos de leite no Brasil, está constantemente com estoques baixos.

Confira a entrevista na íntegra: