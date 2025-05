Com Everaldo Leite, ACED elege nova diretoria

A Associação Comercial e Empresarial de Dourados (ACED) elegeu, por unanimidade dos votos, na tarde desta terça-feira (20), a chapa “Força do Associativismo”, que traz o empresário Everaldo Leite Dias como presidente, Nelson Eduardo Hoff Brait como 1º vice-presidente e Flávio Donizete Delgado como 2º vice. A nova diretoria, que irá tomar posse em junho, vai administrar a associação mais antiga da cidade pelo triênio 2025/2028.

Paulo Roberto Campione, atual presidente (gestão 2022/2025) / Foto: Jhonatan Xavier

Atual presidente da Associação, Paulo Roberto Campione, celebra o trabalho realizado que se encerra com a comemoração dos 80 anos da instituição. “Estamos felizes e com o sentimento de dever cumprido, principalmente nesse ano emblemático em que completamos 80 anos de trabalho por Dourados. Fizemos um trabalho voltado para o fortalecimento e valorização do associativismo, além de apoiar o empreendedor douradense. Foi uma gestão de muitas conquistas e avanços, tenho certeza que o mesmo vai continuar agora, boa parte da nova diretoria já fazia parte da nossa gestão, conhecem a ACED e a realidade do comerciante, vão fazer um brilhante trabalho”, disse.

Dos mais de 1.200 associados ativos, 707 estavam aptos a votar. A eleição de chapa única confirma a aprovação do empresariado de Dourados pelo processo de reestruturação iniciado na gestão de Nilson Santos (2019/2022), seguido por Paulo Campione (2022/2025) e que agora continua com Everaldo Leite, que irá assumir o triênio 2025/2028.

Everaldo Leite tem 45 anos de comércio e assume a gestão 2025/2028 / Foto: Jhonatan Xavier

“Somos um grupo de empresários que iniciou um projeto de reestruturação da ACED e fortalecimento e união do comércio douradense. Juntos atravessamos crises financeiras, a pandemia da Covid-19 e tantos outros desafios. A nossa chapa chega com o objetivo de dar continuidade ao trabalho que foi tão bem feito até aqui e aprimorar ainda mais”, ressalta o presidente eleito.

Everaldo Leite Dias é comerciante, natural de Umuarama (PR) e douradense de coração. Chegou na cidade em meados dos anos 80, aos 19 anos, e sempre trabalhou no comércio. O primeiro emprego foi na Padaria Jumbo e em 1983 começou seu próprio negócio, a panificadora Pão Dourado.

Casado com a Sra. Maria Luzia Siqueira Ortiz Dias, servidora pública aposentada, com quem tem dois filhos, Gabriel Siqueira Ortiz Dias e Mônica Siqueira Ortiz Dias, construiu um negócio próspero e de tradição na cidade. Atualmente a filha está tomando a frente da panificadora, o que possibilita a Everaldo maior tempo e dedicação aos compromissos da ACED.

Com 45 anos de comércio ele vê a disputa com as vendas on-line e a falta de mão de obra como alguns dos principais desafios do setor e, por isso, pretende continuar e aprimorar os trabalhos e capacitação oferecidos pela Associação, como o Programa Despertar para o Trabalho.

“O comerciante douradense pode esperar de mim um presidente parceiro do setor e defensor da liberdade econômica do empreendedor. Nossa diretoria está unida, empenhada e será atuante no desenvolvimento do comércio local. No desenvolvimento da nossa Dourados”, afirma.

Confira a composição da nova diretoria

Diretoria Executiva:

Presidente: Everaldo Leite Dias

1º Vice-Presidente: Nelson Eduardo Hoff Brait

2º Vice-Presidente: Flavio Donizete Delgado

1º Secretário: Taiguara Onishi Fernandes

2º Secretário: Cesar Augusto Scheide

1º Tesoureiro: Cleriston José Recalcatti

2º Tesoureiro: Lídio Guerra

Diretor de Comércio: Claricio Salazar Filho

Diretor de Indústria: Fabio Shaen de Souza

Diretor Institucional: Ivander Sálvio Scarpetta

Conselho Fiscal:

Relator: Evandro Souza Albertini

1º Secretário: Sidney Vargas de Oliveira

2º Secretário: Mario Akatsuka

Vogal: José Roberto Ribeiro Pinto Junior

Suplente: Giancarlo Telo

Conselho Consultivo: