Com feiras criativas, Dourados tem diversidade cultural no final de semana

Os moradores de Dourados têm duas opções culturais neste fim de semana: a 23ª edição da Feira O Balaio e a Feira de Artesanato Tecendo Arte e Saúde.

A Feira O Balaio ocorre nos dias 8 e 9 de fevereiro, sábado e domingo, das 18h às 23h, no Centro de Convenções, localizado na Avenida Guaicurus, 2030. O evento reúne mais de 200 expositores, oferecendo uma variedade de produtos artesanais, gastronomia e apresentações culturais. 

No sábado, 8 de fevereiro, das 9h às 16h, a Feira de Artesanato Tecendo Arte e Saúde acontece na Praça Paraguaia, situada na Rua Monte Castelo, 900, Jardim Independência. A feira conta com a participação de 18 artesãos ativos, além de expositores esporádicos, apresentando produtos como crochê, bordados e artigos de decoração. O evento também oferece atendimentos terapêuticos voluntários, promovendo o bem-estar da comunidade. 

A previsão do tempo para o fim de semana indica algumas tempestades no sábado, com temperatura máxima de 34°C e mínima de 22°C. No domingo, há possibilidade de tempestades isoladas, com máxima de 36°C e mínima de 20°C. Os organizadores recomendam que os visitantes estejam preparados para possíveis mudanças climáticas durante os eventos.

As feiras representam oportunidades para a comunidade prestigiar o artesanato local, desfrutar de atividades culturais e apoiar os pequenos empreendedores da região. Além de poiar e fortalecer a economia criativa em Dourados.