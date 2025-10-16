Veículos de Comunicação
Início Dourados

ENTREVISTA

Com inovação e amplo espaço, Lojas MM inaugura super loja em Dourados

Jhonatan Xavier

Super loja MM inaugura em Dourados nesta sexta-feira (17) / Foto: Raíssa Vitória/Massa FM Dourados
O quadro “Vitrine de Negócios” desta quinta-feira (16) recebeu Gesiel Inácio da Silva, gerente regional da Lojas MM e Ronnie Coelho de Araújo, gerente da Super Loja MM de Dourados. Eles falam da grande inauguração da Super Loja MM Dourados, a primeira do conceito no Mato Grosso do Sul, que inicia suas atividades nesta sexta-feira (17).

Localizada em frente à Praça Antônio João, a nova unidade é considerada a “mais top da cidade” e oferece presentes para os clientes que compareceram à inauguração.

Segundo Gesiel Inácio, o conceito da super loja oferece mais opções aos clientes, em um ambiente climatizado, maior e preparado para atender todos os tipos de público, com itens para todos os gostos e necessidades.

“É um outro conceito de loja, oferendo uma experiência diferenciada e única de compra. Nossa loja passa dos 3.000 m², com um mix de produtos em diferentes setores. Também contamos uma central de distribuição na cidade de Rio Brilhante que vai facilitar e agilizar as entregas da loja”, explica.

O gerente da Super Loja MM destaca as promoções e condições diferenciadas de compra, especiais para inauguração.

“Temos um mix de promoções diferenciados, com pagamento no cartão e no nosso carnê que parcela em até 17 vezes, tudo para atender melhor o nosso cliente”, afirma.

A unidade de Dourados é a primeira super loja MM do Mato Grosso do Sul, escolhida estrategicamente pelo potencial da cidade.

“Dourados merecia uma loja assim, pelo porte, pela localização e pela oportunidade que enxergamos aqui dentro. É uma região metropolitana e que comportava um projeto dessa dimensão”, disse.

Confira a entrevista na íntegra:

