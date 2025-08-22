Com mais de R$ 6 mil em prêmios, inscrições para concurso de fotografia terminam dia 31 de agosto

Encerra no dia 31 de agosto, domingo, o prazo para se inscrever no 28º Concurso de Fotografia da ACED – Associação Comercial e Empresarial de Dourados. A participação é aberta a fotógrafos amadores e profissionais, que concorrem em condições de igualdade, com imagens registradas exclusivamente em Dourados, seja na área urbana, rural ou nos distritos.

Neste ano, o concurso traz o tema “Made in Dourados/MS: O melhor da nossa terra”, com o desafio de valorizar a identidade produtiva local através da arte da fotografia. As inscrições são feitas pelo site da entidade: www.aceddourados.com.br/concurso-de-fotografia-2025.

As melhores imagens vão compor o Calendário ACED 2026, e cinco delas receberão premiação em dinheiro. Na categoria Câmera Fotográfica, o 1º lugar receberá R$ 2.000, o 2º lugar R$ 1.500 e o 3º lugar R$ 1.000. Já as categorias Smartphone e Aérea terão premiação única de R$ 1.000 cada.

Cada participante pode inscrever até três fotos por categoria, mediante taxa de R$ 30,00. As imagens precisam ser inéditas e seguir as especificações técnicas definidas no regulamento, disponível no site da ACED.

A divulgação dos vencedores será feita em outubro e a premiação entregue em novembro, em evento organizado pela entidade.