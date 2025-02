Com palestra de Camila Renaux, Aced abre vendas para o 6° Chá das Mulheres

Uma noite especial, pensada exclusivamente para mulheres empreendedoras e profissionais que buscam inspiração, networking e crescimento. O 6° Chá das Mulheres da Associação Comercial e Empresarial de Dourados (ACED) acontece no dia 14 de março, no auditório da entidade. O evento, que se consolida como um dos mais aguardados do calendário empresarial feminino da região, terá como destaque a palestra de Camila Renaux, uma das maiores especialistas em Marketing Estratégico e Digital do Brasil. Os convites já estão à venda e são limitados.

Reconhecida nacionalmente, Camila Renaux é especialista em Marketing Estratégico, Marketing Digital e Inteligência Artificial, com especialização pelo MIT (EUA). Eleita duas vezes a melhor profissional de Marketing Digital do Brasil, ela também é embaixadora de Philip Kotler no país, o que reforça sua autoridade e expertise no setor. Sua palestra no Chá das Mulheres promete insights valiosos para quem deseja inovar e crescer no mercado digital.

Os ingressos para o evento já estão disponíveis e podem ser adquiridos pelo valor de R$ 61 para associadas da ACED e R$ 88 para não associadas. As compras são exclusivamente on-line (clique aqui) e as vagas são limitadas.

Mais do que uma palestra inspiradora, o Chá das Mulheres é um momento de troca de experiências, fortalecimento de laços e valorização do protagonismo feminino no mundo dos negócios. Ao longo dos anos, o evento tem promovido o crescimento profissional e pessoal de muitas mulheres, oferecendo um ambiente propício para aprendizado e conexões estratégicas. Além disso, é um momento de celebração, com música, coquetel, drinks e sorteio de brindes ao longo do evento.

Informações através do telefone (67) 3416-8653. Venda de ingressos no link: https://www.sympla.com.br/evento/6-cha-das-mulheres/2843311.

Sobre Camila Renaux

Com mais de 15 anos de experiência no setor digital, Camila tem ajudado empresas a alcançarem resultados expressivos por meio de estratégias inovadoras. Além de consultora, é educadora, palestrante e produtora de conteúdo, contribuindo para a disseminação de metodologias avançadas de marketing e negócios.