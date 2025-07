Polícia

PF apreende 1,3 tonelada de droga escondida na zona rural de Naviraí

Aproximadamente 1.225 quilos de maconha e 96 quilos de skank foram apreendidos pela Polícia Federal, com apoio da Força Tática da Polícia Militar do Mato Grosso do Sul, durante ação na zona rural de Naviraí, nesta quarta-feira (16). Segundo informações da PF, a droga foi encontrada em uma ilha na região do Porto Caiuá, escondida […]