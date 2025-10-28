Com quase 40 anos, Peixaria Pernambuco é referência no ramo

O quadro Vitrine e Negócios desta terça-feira (28) recebeu o empresário José Gildo, proprietário da Peixaria Pernambuco. A empresa está prestes a completar 40 anos de atendimento em Dourados e está consolidada como referência no ramo.

José Gildo veio de Pernambuco para Dourados, lá ele trabalhava com carne bovina, mas ao chegar na cidade viu que se adaptou ao manejo do peixe, e investiu na área.

“Além de me adaptar melhor, quando eu cheguei aqui eu percebi que a cidade precisava de uma peixaria, então vi aí a oportunidade”, conta.

A Peixaria Pernambuco acompanhou o desenvolvimento da cidade ao longo dos anos, tanto economicamente, quanto estrutural. O empresário destaca que quando abriu o empreendimento, que segue no mesmo endereço até hoje, quase não havia construções na região, era o famoso “areião”.

Atualmente a maior parte dos peixes comercializados vem de um frigorifico em Rondônia, também da Bello em Itaporã, no Mato Grosso do Sul, além do estado de São Paulo.

Ele destaca que a importância de boas parcerias para o sucesso de uma empresa.

“Boas parcerias são fundamentais para o sucesso de uma empresa, isso garante bons produtos, bons colaboradores e fidelidade dos clientes. Boas parcerias e o respeito, esse acredito ser fundamental. Respeito pelo cliente, aos órgãos fiscalizadores e aos fornecedores”, disse.

Confira a entrevista na íntegra: