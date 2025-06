Com quase 40 empreendimentos, Engepar atua no desenvolvimento de Dourados

O “Vitrine de Negócios” desta sexta-feira (27) recebeu os representantes da Engepar para falar sobre o residencial Piemont Fase II. Além do novo empreendimento, o gestor de vendas, Otavio Cassimiro, e o diretor de incorporação, Fernando Bezerra, destacam que a região sudoeste da cidade é a região que mais tem crescido e se desenvolvido.

A Engepar chegou à Dourados há cerca de 15 anos e investido no desenvolvimento da região, que abrange a Vila Toscana, entre vários outros e cresce cerca de 8% ao ano. Hoje são cerca de 6 mil famílias residentes em casas da Engepar, em quase 40 empreendimentos imobiliários.

Sobre a fase II do Residencial Piemont, eles falaram sobre o lançamento ocorrido nesta quinta-feira (26) e segue até o sábado (28), já com 70% das vendas apenas no primeiro dia.

Confira a entrevista na íntegra: