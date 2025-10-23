Veículos de Comunicação
Início Dourados

ENTREVISTA

Com quase 60 anos de história, empresa segue se renova expande negócios

Jhonatan Xavier

Empresa familiar atende Dourados e Campo Grande / Foto: Massa FM Dourados
O quadro Vitrine de Negócios desta quinta-feira (23), recebeu o sócio-proprietário da Auto Peças Modelo, Carlos Heitor Serrante, que falou sobre a história de empreendedorismo de dois irmãos, que iniciaram o empreendimento há 57 anos em Dourados e que agora tem continuidade com os filhos.

Segundo Carlos, o pai, José, veio do interior de São Paulo pra cá, que começou a empresa ainda como uma oficina, com um amigo. A sociedade não deu certo, então ele trouxe o irmão, Gilberto, para Dourados e iniciaram a parceria de sucesso.

“A Modelo começou como uma oficina e como na época não tinha autopeças na região, o meu pai começou a trazer as peças de fora e montar um estoque. Com o passar do tempo implantou a autopeças Modelo”, disse.

Hoje o negócio segue sob o comando dos filhos de José, Carlos Heitor e Carla, e os filhos do Gilberto, Rafael e Gilberto.

Consolidada, a empresa acompanha as mudanças que o mercado exige e possui a auto peças, assessórios e estão voltando a trabalhar com mecânica. Além de Dourados, a loja também possui uma unidade em Campo Grande.

“Nós tínhamos a pretensão de expandir, foi quando surgiu a oportunidade em Campo Grande como uma realização de um sonho. A empresa foi muito bem aceita, há dois anos mudamos para um prédio próprio, amplo, com estacionamento e grande variedade de peças”, conta.

Com foco principal em caminhão, o atendimento também contempla carros importados e nacionais, adequadas aos mais diversos modelos.

Confira a entrevista na íntegra:

