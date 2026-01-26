Com R$ 3,4 milhões de investimentos, Prefeitura de Dourados vai retomar obras do Ceim da Vila Erondina

Após cinco anos, a obra do Centro de Educação Infantil Proinfância, Tipo 1, na Vila Erondina em Dourados será retomada pela Prefeitura Municipal. O Aviso de Homologação de concorrência eletrônica 004/2025, que teve como vencedora a empresa CR Arquitetura e Construção Ltda., para execução de obras de conclusão do Ceim, foi publicado nesta segunda-feira (26), no Diário Oficial da União (DOU).

A conclusão da construção do Ceim da Vila Erondina está orçada, em valores atualizados, em R$ 3,4 milhões, e a obra será executada com aporte do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e recursos próprios do Município.

Segundo a Prefeitura, com 36,40% executado, o projeto do Centro de Educação Infantil tem área construída de 1510,23m², em terreno de 2400m². A obra está paralisada desde 2021 e deve ser retomada em 30 dias, com prazo estimado de 12 meses para conclusão.

A construção do Centro de Educação Infantil da Vila Erondina teve início em 2017, mas a empresa contratada à época não cumpriu o contrato e este foi rescindido unilateralmente em 2021. Desde então, a comunidade local aguardava a retomada dos trabalhos para que as crianças pudessem contar com uma estrutura de educação infantil capaz de atender as necessidades dos moradores daquela região de Dourados.

“Essa obra, como tantas outras, foram abandonadas em administrações anteriores, configurando desperdício de recursos financeiros e privando a população de acesso a esses equipamentos públicos”, ressalta o prefeito Marçal Filho.

De acordo com a diretora do Departamento de Obras Civis da Secretaria Municipal de Obras (Semop), Meiriellen Menani, o futuro Centro de Educação Infantil tem capacidade para atender 376 crianças, em dois turnos. “No caso de funcionar em tempo integral, serão 188 crianças que poderão ser atendidas através da Rede Municipal de Ensino em um ambiente com total segurança, conforto e comodidade. Essa iniciativa reforça o compromisso da atual gestão em oferecer cada vez melhores condições de ensino para as crianças de Dourados”.

Projeto do Centro de Educação Infantil que terá capacidade para atender 376 crianças em dois turnos (Divulgação)