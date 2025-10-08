Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Dourados

PROGRAMAÇÃO

Com Richard Uchoa, palestra mostra como a IA pode transformar negócios

Jhonatan Xavier

Evento acontece às 19h, nesta quarta-feira (08), no Auditório da ACED / Foto: Agência Brasil/Reprodução
Evento acontece às 19h, nesta quarta-feira (08), no Auditório da ACED / Foto: Agência Brasil/Reprodução

A tecnologia que está revolucionando o mundo dos negócios será tema da palestra “Como usar a Inteligência Artificial no seu negócio”, que acontece nesta quarta-feira (08/10), às 19h, no Auditório da ACED, em Dourados. O evento contará com o especialista Richard Uchoa, referência nacional em inovação e um dos maiores influenciadores do LinkedIn, com mais de 600 mil seguidores.

A palestra promete ir além da teoria, apresentando aplicações práticas e acessíveis da Inteligência Artificial (IA) para empresas de todos os portes. Richard Uchoa, fundador e CEO da Revvo, maior Edtech de educação corporativa digital do Brasil, e cofundador da Antiescola, mostrará como a IA pode impulsionar vendas, otimizar processos, melhorar a comunicação e gerar vantagem competitiva no mercado.

Segundo o presidente da ACED, Everaldo Leite Dias, a iniciativa busca preparar os empresários locais para um novo momento da economia. “A Inteligência Artificial já não é mais o futuro, é o presente. Essa palestra é uma oportunidade para os empreendedores de Dourados entenderem como usar essa tecnologia no dia a dia e saírem prontos para aplicá-la nos seus negócios. É conhecimento que transforma resultados”, afirmou.

Os ingressos seguem à venda na ACED, localizada na Avenida Joaquim Teixeira Alves, 1480 – Centro, e também podem ser adquiridos por meio do telefone/WhatsApp (67) 9 9231-6654. O investimento é de R$ 50,00 para associados ACED e estudantes e R$ 75,00 para não-associados. 50% do valor arrecadado será destinado à ABA – Associação Brasileira Assistencial, reforçando o compromisso social da entidade com causas que beneficiam a comunidade douradense.

Com apoio da FAEMS e do Sebrae, o evento integra o calendário de capacitações da ACED e promete oferecer uma verdadeira imersão no universo da inovação. Participar significa dar um passo à frente, compreender o potencial da inteligência artificial e descobrir como ela pode abrir novas oportunidades para o crescimento dos negócios locais.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos