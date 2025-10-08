Com Richard Uchoa, palestra mostra como a IA pode transformar negócios

A tecnologia que está revolucionando o mundo dos negócios será tema da palestra “Como usar a Inteligência Artificial no seu negócio”, que acontece nesta quarta-feira (08/10), às 19h, no Auditório da ACED, em Dourados. O evento contará com o especialista Richard Uchoa, referência nacional em inovação e um dos maiores influenciadores do LinkedIn, com mais de 600 mil seguidores.

A palestra promete ir além da teoria, apresentando aplicações práticas e acessíveis da Inteligência Artificial (IA) para empresas de todos os portes. Richard Uchoa, fundador e CEO da Revvo, maior Edtech de educação corporativa digital do Brasil, e cofundador da Antiescola, mostrará como a IA pode impulsionar vendas, otimizar processos, melhorar a comunicação e gerar vantagem competitiva no mercado.

Segundo o presidente da ACED, Everaldo Leite Dias, a iniciativa busca preparar os empresários locais para um novo momento da economia. “A Inteligência Artificial já não é mais o futuro, é o presente. Essa palestra é uma oportunidade para os empreendedores de Dourados entenderem como usar essa tecnologia no dia a dia e saírem prontos para aplicá-la nos seus negócios. É conhecimento que transforma resultados”, afirmou.

Os ingressos seguem à venda na ACED, localizada na Avenida Joaquim Teixeira Alves, 1480 – Centro, e também podem ser adquiridos por meio do telefone/WhatsApp (67) 9 9231-6654. O investimento é de R$ 50,00 para associados ACED e estudantes e R$ 75,00 para não-associados. 50% do valor arrecadado será destinado à ABA – Associação Brasileira Assistencial, reforçando o compromisso social da entidade com causas que beneficiam a comunidade douradense.

Com apoio da FAEMS e do Sebrae, o evento integra o calendário de capacitações da ACED e promete oferecer uma verdadeira imersão no universo da inovação. Participar significa dar um passo à frente, compreender o potencial da inteligência artificial e descobrir como ela pode abrir novas oportunidades para o crescimento dos negócios locais.