Com salários de até R$ 4,9 mil, inscrições para o concurso da UFMS terminam no dia 25

Termina no domingo, dia 25 de maio, a inscrição para o concurso público para técnicos-administrativos da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul). Com 47 vagas, as oportunidades são em nível médio, técnico e superior, e estão distribuídas em diversos municípios do Estado.

Entre os cargos ofertados estão: assistente em administração, técnico em enfermagem, técnico de laboratório, analista de tecnologia da informação, psicólogo, zootecnista, auditor, bibliotecário documentalista e médico (clínico geral e pediatra). Os salários variam de R$ 3.029,90 a R$ 4.967,04, sendo que há também auxílio alimentação no valor de R$ 1.000,00.

As inscrições estão abertas pelo site da Fapec, que organiza e executa o certame, sob supervisão da Comissão de Concurso da UFMS. A taxa de inscrição é de R$ 120,00 para todos os cargos. Além disso, o prazo para o pagamento dos boletos é até dia 26 de maio.

A prova objetiva será aplicada em Campo Grande e contará com 60 questões de múltipla escolha. Os conteúdos abordados serão de Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Legislação, Raciocínio Lógico e Conhecimentos Específicos. O edital completo, com todos os detalhes sobre cargos, requisitos, cronograma e critérios de avaliação, está disponível no site da Fapec.

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo e-mail: [email protected].