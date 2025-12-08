Veículos de Comunicação
Com SW4 furtada, dois homens tentam fugir da PRF e acabam presos

Kátia Kuratone

A polícia confirmou que a SW4 havia sido furtada no dia 6 de dezembro, em Itapema, Santa Catarina. (Foto: Divulgação)
Uma perseguição terminou em prisão na MS-386, no trecho entre Amambai e Ponta Porã – cidade 120 km de Dourados, na região de Fronteira. A ação, que começou quando uma equipe da PRF (Polícia Rodoviária Federal) abordou uma Toyota SW4 com dois ocupantes, aconteceu no domingo (7).

Segundo os policiais, mesmo com ordem de parada, o motorista fugiu. Iniciou-se uma perseguição pela rodovia, que acabou quando o veículo foi finalmente interceptado com apoio da PMR (Polícia Militar Rodoviária), depois de colidir com uma Dodge Ram.

Na SW4 estavam dois homens, sendo que um deles teve ferimentos leves e foi encaminhado diretamente para a delegacia da Polícia Civil. O outro passageiro ficou mais machucado e precisou ser levado ao HR (Hospital Regional). Ele não corre risco de morte.

A polícia confirmou que a SW4 havia sido furtada no dia 6 de dezembro, em Itapema, Santa Catarina.

A ocorrência contou com atuação conjunta da PRF (Polícia Rodoviária Federal) e da PMR (Polícia Militar Rodoviária), que também auxiliou no socorro de um dos envolvidos.

