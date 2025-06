Começa operação tapa-buracos na região da Vila Mary

Nesta segunda-feira (9), a equipe da Secretaria Municipal de Obras iniciou os trabalhos de tapa-buraco nas ruas do entorno do Centro de Atendimento à Mulher Vítima de Violência, o Viva Mulher. O tapa-buracos teve início pelas ruas Iran Pereira de Matos e Joaquim Alves Taveira, onde máquinas trabalham na remoção e recomposição de trechos do asfalto deteriorado.

O prefeito Marçal Filho disse que está em busca de recursos junto ao governo federal para ampliar os investimentos em infraestrutura. “O senador Nelsinho Trad já destinou emendas para Dourados e espero que os demais senadores e deputados federais também colaborem”, afirmou. “Em breve, vamos anunciar quem são os parlamentares que estão ajudando nossa cidade”, adiantou o prefeito.

Além da Vila Mary, a Prefeitura de Dourados está com frentes de tapa-buraco em andamento nos bairros Canaã I (Rua Jenifer Bronzes com Cândido de Carvalho), Jardim Ouro Verde (Rua Francisco Luiz Viegas com Oliveira Marques), Via Park da Vila Cachoeirinha e Vila Ubiratan (Rua Brasil com Rua Cuiabá).