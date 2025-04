Começa recapeamento no Jardim Água Boa, bairro mais populoso de Dourados

As obras de recapeamento do Jardim Água Boa, o bairro mais populoso de Dourados, começaram nesta terça-feira (1º). O início dos trabalhos aconteceu no cruzamento das ruas Itamaraty com Bela Vista. Segundo informações da Prefeitura de Dourados, as obras serão realizadas em duas etapas, somando um investimento de R$ 17,5 milhões, recursos do Governo do Estado em parceria com o município.

A primeira fase, já em execução, contempla 90.453,5 metros quadrados de recapeamento e será executada pela empresa Planacom. A área abrange os quadriláteros entre as ruas Itamarati até Áurea de Matos Carvalho (antiga W9) e da Cafelândia até Ediberto Celestino de Oliveira.

A segunda etapa irá revitalizar mais de 91 mil metros quadrados entre as ruas Cuiabá até Itamarati e da Cafelândia até Ediberto Celestino de Oliveira. Os trabalhos serão conduzidos pela Concremat Engenharia, vencedora da licitação.