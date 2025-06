Comemorando 13 anos, franquia da Casa de Bolos é pioneira em MS

Polícia

Caminhonete com maconha e munições é encontrada tombada às margens da MS-164

A Polícia Militar do Distrito de Nova Itamarati apreendeu nesta quarta (11), uma grande quantidade de drogas e munições, após o capotamento de uma caminhonete na MS-164, em Ponta Porã. Uma denúncia anônima levou a equipe ao local do acidente, encontrando uma caminhonete GM S10, de cor branca, tombada às margens da via. No entorno do veículo […]