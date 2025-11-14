Comerciante de Dourados é preso com novo carregamento de Iphones contrabandeados do Paraguai



Pela segunda vez, um comerciante de Dourados foi detido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) transportando mais um lote de celulares contrabandeados do Paraguai. A nova apreensão ocorreu na tarde desta quinta-feira (13), na Avenida Guaicurus.

O homem, que já havia sido preso no dia 23 de outubro, com 139 iPhones e 30 AirPods avaliados em R$ 1,7 milhão, conduzia um Hyundai ix35 quando foi abordado por uma equipe da PRF.

Nesta abordagem, o homem afirmou que retornava de Maracaju, mas na checagem foi identificado o histórico recente de envolvimento com contrabando.

Durante a vistoria, os agentes encontraram um fundo falso nas laterais do veículo, onde estavam escondidos 392 iPhones de última geração — modelos 17, 16 e 15 Pro Max — quantidade quase três vezes superior à apreensão anterior. O suspeito admitiu que levaria os produtos até Dourados e, novamente, não apresentou notas fiscais ou qualquer documentação de regularização aduaneira.

O empresário recebeu voz de prisão no local e foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal de Dourados, onde responderá por descaminho, crime previsto no artigo 334 do Código Penal, cuja pena pode variar de um a quatro anos de reclusão.

Maracaju

Em Maracaju – cidade localizada a 90km de Dourados, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu uma carga de 454 celulares e outros eletrônicos. Os policiais fiscalizavam na BR-267, quando abordaram um VW/Gol. Questionado sobre a viagem, o motorista confessou que transportava celulares e outros eletrônicos sem nota fiscal, de Ponta Porã para Campo Grande.

Após vistoria, os policiais encontraram 454 celulares, 350 cigarros eletrônicos e outros 72 eletrônicos diversos. O preso, a mercadoria e o veículo foram encaminhados à Polícia Federal.