Reincidente

Comerciante de Dourados é preso com novo carregamento de Iphones contrabandeados do Paraguai

Kátia Kuratone

Os agentes encontraram um fundo falso nas laterais do veículo, onde estavam escondidos 392 iPhones de última geração — modelos 17, 16 e 15 Pro Max. (Divulgação PRF/MS)
Pela segunda vez, um comerciante de Dourados foi detido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) transportando mais um lote de celulares contrabandeados do Paraguai. A nova apreensão ocorreu na tarde desta quinta-feira (13), na Avenida Guaicurus.

O homem, que já havia sido preso no dia 23 de outubro, com 139 iPhones e 30 AirPods avaliados em R$ 1,7 milhão, conduzia um Hyundai ix35 quando foi abordado por uma equipe da PRF.

Nesta abordagem, o homem afirmou que retornava de Maracaju, mas na checagem foi identificado o histórico recente de envolvimento com contrabando.

Durante a vistoria, os agentes encontraram um fundo falso nas laterais do veículo, onde estavam escondidos 392 iPhones de última geração — modelos 17, 16 e 15 Pro Max — quantidade quase três vezes superior à apreensão anterior. O suspeito admitiu que levaria os produtos até Dourados e, novamente, não apresentou notas fiscais ou qualquer documentação de regularização aduaneira.

O empresário recebeu voz de prisão no local e foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal de Dourados, onde responderá por descaminho, crime previsto no artigo 334 do Código Penal, cuja pena pode variar de um a quatro anos de reclusão.

Maracaju

Em Maracaju – cidade localizada a 90km de Dourados, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu uma carga de 454 celulares e outros eletrônicos. Os policiais fiscalizavam na BR-267, quando abordaram um VW/Gol. Questionado sobre a viagem, o motorista confessou que transportava celulares e outros eletrônicos sem nota fiscal, de Ponta Porã para Campo Grande.

Após vistoria, os policiais encontraram 454 celulares, 350 cigarros eletrônicos e outros 72 eletrônicos diversos. O preso, a mercadoria e o veículo foram encaminhados à Polícia Federal.

