Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Dourados

HORÁRIO ESTENDIDO

Comércio começa funcionar em horário especial em Dourados

Kátia Kuratone

(Arquivo/ Foto Wellington Rubim)
(Arquivo/ Foto Wellington Rubim)

A primeira semana de dezembro já conta com o comércio da área central de Dourados aberto das 8h até às 20h, de segunda a sábado e, no domingo das 9h às 18h.

Inclusive nos feriados, dia 8 de dezembro, dia da Padroeira da cidade, o comércio estará aberto das 8h às 16h, e no dia 20 de dezembro, quando é comemorado o aniversário da cidade, o atendimento será das 8h até às 20h.

O horário estendido começou nesta segunda-feira (1). É importante, o consumidor estar atento a mudanças nos finais de semana e feriados. 

A partir do dia 9 de dezembro, o comércio central estará aberto entre às 8h até às 22h. No dia 24 de dezembro, véspera de Natal, o atendimento será das 8h às 18h e no dia do Natal, dia 25 de dezembro, as lojas não abrem. 

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos