Comércio começa funcionar em horário especial em Dourados

A primeira semana de dezembro já conta com o comércio da área central de Dourados aberto das 8h até às 20h, de segunda a sábado e, no domingo das 9h às 18h.

Inclusive nos feriados, dia 8 de dezembro, dia da Padroeira da cidade, o comércio estará aberto das 8h às 16h, e no dia 20 de dezembro, quando é comemorado o aniversário da cidade, o atendimento será das 8h até às 20h.

O horário estendido começou nesta segunda-feira (1). É importante, o consumidor estar atento a mudanças nos finais de semana e feriados.

A partir do dia 9 de dezembro, o comércio central estará aberto entre às 8h até às 22h. No dia 24 de dezembro, véspera de Natal, o atendimento será das 8h às 18h e no dia do Natal, dia 25 de dezembro, as lojas não abrem.