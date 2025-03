Comissão de Indústria, Comércio e Turismo abre diálogo com Aced e empresários

Pela primeira vez, a Comissão de Indústria, Comércio e Turismo, da Câmara Municipal, visitou a Associação Comercial e Empresarial de Dourados (Aced), onde reforçou o compromisso com o setor produtivo. A reunião ocorreu na tarde desta terça-feira (18) e contou com a presença dos vereadores Edson Souza (União Brasil), Dill do Povo (União Brasil) e Dalton Ribeiro (PL).

O presidente da Aced, Paulo Roberto Campione, agradeceu a presença dos parlamentares e destaca a importância dessa aproximação. “Ter a Câmara Municipal aberta ao diálogo com os empresários é essencial para que possamos trabalhar juntos por um ambiente mais favorável aos negócios na cidade”, afirma.

O presidente da Comissão, vereador Edson Souza, ressaltou o compromisso do Legislativo com a classe empresarial. “Viemos conversar com o presidente Paulo Campione porque sabemos o quanto a Aced é fundamental para Dourados e para os empresários. Queremos deixar claro que a Câmara Municipal está de portas abertas para a associação e para todos os comerciantes”, afirma.

Durante a visita, os vereadores se colocaram à disposição para discutir pautas que impactam diretamente o comércio local e reforçaram o interesse em atuar junto à Aced para melhorar o ambiente de negócios em Dourados.

A iniciativa foi bem recebida pela diretoria da ACED, que vê na aproximação com o Legislativo uma oportunidade para fortalecer ainda mais as reivindicações do setor empresarial.