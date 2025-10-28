Veículos de Comunicação
CONFLITOS INDÍGENAS

CONFLITOS INDÍGENAS

Comitiva interministerial ouve indígenas e produtores em Caarapó

Jhonatan Xavier

Indígenas incendiaram fazenda em Caarapó no último sábado (25) / Foto: Reprodução
Indígenas incendiaram fazenda em Caarapó no último sábado (25) / Foto: Reprodução

Uma comitiva interministerial chegou à Dourados nesta terça-feira para tratar sobre os conflitos indígenas na Fazenda Ipuitã, em Caarapó. No último sábado (25) a ocupação resultou em incêndio e danos a maquinários, com os indígenas negando autoria dos atos. Na segunda-feira (27) o grupo de Indígenas Guarani-Kaiowá deixaram a fazenda e retornaram à área de retomada Guyraroká, onde aguardam a comitiva.

Às 8h desta terça-feira (28) a comitiva iniciou a oitiva na Terra Indígena Guaryroká, mais tarde, em Dourados, está agendada para às 14h uma reunião com empresários e produtores que reivindicam as terras, além de forças de segurança de Dourados

Disputa de Terras e Demarcação

Conforme já noticiado pelo RCN67, a área da disputa está sobreposta à TI Guyraroká, identificada e delimitada em 2011 com cerca de 11.401 hectares. No entanto, segundo os indígenas, eles ocupam atualmente cerca de 50 hectares da área, e o processo de demarcação segue em tramitação no Supremo Tribunal Federal (STF). A comunidade afirma que retomou a área em 21 de setembro para impedir a pulverização de agrotóxicos sobre suas casas e cultivos, e desde então bloqueia uma estrada vicinal que corta a região.

Em nota, o Ministério dos Povos Indígenas (MPI) informou que acompanha a situação por meio do Departamento de Mediação e Conciliação de Conflitos Fundiários Indígenas (DEMED), em parceria com a Fundação Nacional do Índio (Funai), e repudia “qualquer ato de violência contra os indígenas”.

O conflito teve início no dia 21 de setembro, porém, no dia seguinte (22), uma Tropa de Choque da Polícia Militar chegou a remover o grupo do local. Mesmo assim, cerca de 60 indígenas retornaram no dia 24 de setembro e permanecem desde então. A ocupação do imóvel resultou em acusações graves de ambas as partes, desde destruição de patrimônio até sequestro.

