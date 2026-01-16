Como governador interino, Barbosinha cumpre agenda em Dourados nesta sexta

Como governador interino, José Carlos Barbosa, o Barbosinha, vai cumprir agenda em Dourados nesta sexta-feira (16), com entrega e supervisão de obras.

A primeira agenda, às 7h30, foi a entrega da obra de ampliação e melhorias do prédio de atendimento ao cliente da Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul), no distrito de Vilas Vargas.

Ainda segundo a agenda divulgada pela assessoria de imprensa, às 9h30, na regional da Sanesul, o governador interino entrega obras e assina serviços de contrato da Sanesul para a ampliação dos sistemas de abastecimentos de água; ampliação de redes de água e esgoto; construção e melhorias em unidades operacionais e estações elevatórias; ampliação da estação de tratamento de esgoto Laranja Doce; assinatura do contrato para implantação do sistema de abastecimento de água nas Aldeias Jaguapiru e Bororó. A regional da Sanesul, na Avenida Presidente Vargas, Vila Progresso.

Na sequência, às 11h, Barbosinha faz supervisão técnica com entrega de equipamentos ao Hospital da Vida. A agenda será na Rua Toshinobu Katayama, Vila Planalto.

Por fim, durante a tarde, Barbosinha cumpre agendas internas no escritório de Dourados.

As férias do governador Eduardo Riedel (PP) acabam hoje (16). Ele deve voltar à ativa na próxima segunda-feira (19).