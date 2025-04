Conab abre concurso com vagas em MS e salários de até R$ 8,1 mil

Estão abertas até 15 de maio, as inscrições para o concurso público da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). O processo de seleção da empresa pública oferecerá 403 vagas para cargos de nível médio e superior, em diferentes regiões do país.

Em Mato Grosso do Sul, há oportunidades para o cargo de analista, voltadas a profissionais formados em Administração, Ciências Contábeis e Engenharia.

O valor das inscrições será de R$ 50 para cargos de nível médio e de R$ 80, para cargos de nível superior. As inscrições poderão ser realizadas exclusivamente no site da banca organizadora do concurso público, o Instituto Consulpam.

De acordo com o edital do certame a remuneração inicial para o cargo de nível médio é de R$ 3.459,87, e, para de nível superior, de R$ 8.140,88.

Do total de vagas, 34 são para o cargo de assistente e exigem formação de nível médio completo ou formação técnica em contabilidade, técnico agrícola e tecnologia da informação.

As provas objetivas e discursivas para os cargos de nível superior e as provas objetivas para os de nível médio estão programadas para 13 de julho de 2025, com aplicação em todas as 27 capitais brasileiras. Todas as provas são de caráter eliminatório e classificatório.

*Com informações da Agência Brasil