Concessionária Shineray Dourados será inaugurada neste sábado com o sorteio de uma moto 0 KM

A inauguração da Concessionária Shineray Dourados acontece neste sábado (7), com o sorteio de uma moto zero KM. “Para marcar a chegada da Shineray Dourados será sorteada uma moto Jet 125 com painel digital e partida elétrica neste sábado. Para participar, basta estar presente na loja e preencher um cupom; não é necessário comprar nada”, informou Wesley Oliveira, sócio da concessionária Shineray Dourados em entrevista nesta sexta-feira (6), no quadro Vitrine de Negócios do Programa Microfone Aberto.

Sobre a Shineray no Brasil

A marca está há 20 anos no país e já é a terceira maior em vendas no Brasil, ocupando a segunda posição em alguns estados. “Apesar da origem chinesa, as motos são fabricadas em uma planta em Pernambuco, o que garante um centro de distribuição de peças robusto e pós-venda eficiente. O foco é oferecer mobilidade acessível, com modelos custando menos de R$ 10.000,00, equipados com tecnologia como partida elétrica e painel digital”, explica Wesley.

Visão de Negócio e Expansão

Wesley, que já atua no ramo automotivo com a W Motors, destaca que Dourados é um polo regional. “O objetivo é atender não apenas a cidade, mas também municípios vizinhos como Itaporã, Rio Brilhante, Maracaju e Fátima do Sul. A concessionária promete aprovação facilitada e campanhas agressivas, como a mencionada entrada de R$ 1,00 com retorno de R$ 500,00 no Pix”.

Local: A Shineray Dourados fica na Rua Hayel Bon Faker esquina com a Cuiabá, um ponto estratégico de grande visibilidade em Dourados.

Confira a entrevista: