Concurso de Redação do Sicredi busca a reflexão dos jovens

DADOS ALARMANTES

Dourados está entre as 10 cidade com maior número de estupros no país

Dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2024 apontam que Dourados voltou a figurar entre os municípios com as maiores taxas de estupro do país, ficando na 10ª posição nacional, com uma taxa de 90,9 estupros para cada grupo de 100 mil habitantes. O dado é alarmante, mas traz uma melhora em relação ao […]