Concurso vai distribuir mais de R$ 6 mil para fotos da produtividade de Dourados

O quadro “Vitrine de Negócios” desta terça-feira (26) recebeu o diretor do 28º Concurso de Fotografia da ACED, Franz Mendes, para falar sobre a tradicional competição que valoriza a cultura, arte, história e potencial da maior cidade do interior do Mato Grosso do Sul. As inscrições seguem até o domingo (31/08) e o envio das fotos é de 1º a 15 de setembro.

De acordo com Franz, o concurso a participação é aberta a fotógrafos amadores e profissionais, que concorrem em condições de igualdade, com imagens registradas exclusivamente em Dourados, seja na área urbana, rural ou nos distritos.

Neste ano, o concurso traz o tema “Made in Dourados/MS: O melhor da nossa terra”, com o desafio de valorizar a identidade produtiva local através da arte da fotografia. As inscrições são feitas pelo site da entidade: www.aceddourados.com.br/concurso-de-fotografia-2025.

“O tema nos dá várias possibilidades de fotos, desde a produção agrícola e o pequeno agricultor, passando pela culinária, o artesanato, a arte, enfim, tudo aquilo que é produto de Dourados, produzido aqui”, afirma o diretor do concurso.

As melhores imagens vão compor o Calendário ACED 2026, e cinco delas receberão premiação em dinheiro. Na categoria Câmera Fotográfica, o 1º lugar receberá R$ 2.000, o 2º lugar R$ 1.500 e o 3º lugar R$ 1.000. Já as categorias Smartphone e Aérea terão premiação única de R$ 1.000 cada.

“Cada participante pode inscrever até três fotos por categoria, mediante taxa de R$ 30,00. As imagens precisam ser inéditas e seguir as especificações técnicas definidas no regulamento, disponível no site da ACED”, destaca.

Confira a entrevista na íntegra: