Homem é condenado a 25 Anos por feminicídio brutal em Dourados

Feriado

1ª Festa da Páscoa terá torneios de Beach Tennis e de Futsal

A partir desta quinta-feira (17), o Torneio de Futsal começa às 15h e no sábado (19), o Torneio de Beach Tennis, acontece a partir das 16h, na 1ª Festa da Páscoa, realizada pela Prefeitura de Dourados. As atrações esportivas serão destaque no evento, que acontece entre os dias 17 e 20 de abril, no Parque […]