Homem é condenado a 21 anos por feminicídio cometido em Dourados

Réu invadiu casa da ex-companheira e a matou na frente do filho do casal

Após um julgamento que se estendeu por cerca de dez horas nesta terça-feira (8), Roberto Morais de Oliveira, de 48 anos, foi condenado a 21 anos de prisão pelo assassinato de sua ex-companheira, Lucilene Nobel da Silva. O crime ocorreu no distrito de Macaúba, em Dourados (MS), na madrugada de 16 de junho de 2022.

A decisão foi proferida pelo juiz Ricardo da Mata Reis, da 1ª Vara do Tribunal do Júri, após os jurados acatarem por unanimidade a acusação apresentada pelo Ministério Público Estadual, representado pelo promotor de Justiça Luiz Eduardo Sant’ Anna Pinheiro.

O réu foi considerado culpado por homicídio qualificado — cometido por motivo torpe e com uso de recurso que dificultou a defesa da vítima. A pena foi agravada por se tratar de feminicídio, ato de violência letal contra mulher motivado por razões de gênero. Roberto também foi responsabilizado criminalmente pelo porte ilegal de arma de fogo.

Segundo a denúncia, o acusado não aceitava o término do relacionamento com Lucilene, do qual já estava separado havia alguns meses. Na noite do crime, ele invadiu a residência da vítima, localizada na Rua Quito de Mattos, portando uma espingarda calibre .38.

Detalhes do Crime e Julgamento

Na casa estavam Lucilene Nobel da Silva, o filho do casal, então com quatro anos, e o novo companheiro da mulher, de 39 anos na época, que conseguiu escapar ao ouvir os disparos. Lucilene foi alvejada por dois tiros e morreu no local.

Após o crime, o autor fugiu, mas se apresentou à polícia dias depois, ficando preso preventivamente durante toda a tramitação do processo judicial.

Ao anunciar a sentença, o juiz classificou o ato como de “conduta extremamente reprovável”, enfatizando a frieza do réu ao executar a ex-companheira na presença da criança.

Com a condenação, Roberto Morais de Oliveira cumprirá pena de 21 anos de reclusão em regime fechado, sem direito de recorrer em liberdade.