Conexão entre empresas impulsiona economia regional em Dourados

Dourados sediou, nesta quinta-feira (31), a segunda edição do Encadear Summit, evento que conecta pequenas e médias empresas a grandes indústrias e companhias compradoras. A iniciativa, promovida pelo Sebrae/MS em parceria com o Governo do Estado, tem se consolidado como uma importante ferramenta para fortalecer a economia da região Sul de Mato Grosso do Sul.

Com expectativa de superar os R$ 1,3 bilhão em negócios gerados na edição anterior, o encontro representa mais do que simples rodadas comerciais. Ele materializa uma política de desenvolvimento baseada na integração de cadeias produtivas, especialmente nas áreas de bioenergia, alimentos e bebidas, setores estratégicos da economia local, como destaca o Secretário Executivo da Semadesc, Rogério Beretta.

Rogério Beretta, secretário executivo da Semadesc /Foto: Jhonatan Xavier/Rádio Massa FM Dourados

“Dourados continua com uma forte vocação agrícola. A segurança alimentar a partir da produção de grãos, mas também da produção de proteína animal, porque a gente não pode esquecer que o Dourados é um centro de produção de carne suína, de carne de frango. Então, o sul do Estado é muito pujante. O que chega agora é o setor do sucroenergético, a produção de energia renovável. E isso é uma oportunidade nova que traz muito desenvolvimento”, afirma.

Nesse ano, cerca de 180 pequenas e médias empresas participam da programação, apresentando seus produtos e serviços a dez empresas âncoras. A proposta é promover parcerias sustentáveis, ampliar mercados e consolidar uma rede de fornecimento regional eficiente e competitiva.

Cláudio Mendonça, diretor superintendente do Sebrae-MS/Foto: Jhonatan Xavier/Massa FM Dourados

“O objetivo maior do evento é fortalecer os pequenos negócios dessa região, mostrar oportunidades de negócio dessas grandes empresas que vieram pra cá e que estão aqui na região. Elas compram de muitos pequenos negócios, elas fomentam uma cadeia produtiva e o Sebrae está tentando inserir esses pequenos empresários aqui. A gente acredita que primeiro eles têm que se capacitar, melhorar, deixar o seu negócio arrumado para poder atender essas cadeias produtivas. Então a gente entra nesse todo, não é só hoje aqui colocando os dois em conversa, mas ajudando esses negócios a ter uma qualidade de produto, de serviço diferenciado, um preço competitivo, pra que ele possa realmente participar desse desenvolvimento. O objetivo maior aqui é fortalecer os pequenos negócios dessa região”, ressalta o diretor superintendente do Sebrae-MS, Cláudio Mendonça.

Além das sessões de negócios, o evento também promove debates e trocas de experiências sobre o potencial econômico do interior do Estado, reforçando a vocação empreendedora de Dourados como polo regional. A escolha da cidade para sediar o encontro reafirma essa posição estratégica no cenário produtivo de Mato Grosso do Sul.

“Esse evento é muito importante para desenvolver pequenos fornecedores. O nosso setor é muito carente de mão-de-obra no Estado e muitas vezes a gente precisa buscar isso fora. Então hoje a gente tem a oportunidade de fazer parcerias com empresas daqui, é vantajoso para nós e para eles. A expectativa é conhecer e criar laços com essas empresas para que não precisemos mais buscar serviços fora e fortalecer o comércio no Estado, em especial na região sul”, destaca Jesus Anderson, coordenador de produção industrial da Atvos, uma das dez âncoras da edição, que atua no setor sucroenergético.

O Encadear Summit 2025 acontece no Auditório da Associação Comercial e Empresarial de Dourados (ACED) e segue como uma vitrine de oportunidades para empresas que buscam crescer conectadas a grandes players do mercado, fortalecendo o comércio local e gerando impacto econômico duradouro. A programação teve início às 8h com palestras e apresentações e segue durante a tarde, até às 17h, com rodas de negócios.