Conferência Municipal de Assistência Social visa debater políticas para fortalecer os serviços oferecidos 

A 15ª Conferência Municipal de Assistência Social de Dourados acontece nesta quinta (3) e sexta-feira (4), no auditório do bloco 10 da Unigran. O tema deste ano é: “20 anos do SUAS: construção, proteção social e resistência”. Serão dois dias com palestras, grupos de trabalho e outras atividades interativas.

A Conferência é uma instância do Controle Social que tem por atribuição a avaliação da política da assistência social e a definição de diretrizes para o aprimoramento do Sistema Único da Assistência Social (SUAS). Com o objetivo de analisar, propor e deliberar com base na avaliação local, a Conferência reconhece a corresponsabilidade de cada ente federado, além de eleger delegados para a 15ª Conferência Estadual de Assistência Social de Mato Grosso do Sul.

“Os participantes terão a oportunidade de se envolver em discussões e contribuir com ideias que fortaleçam as políticas sociais do município. Este é um importante espaço democrático de escuta e construção coletiva, por isso o evento será aberto a população e todos poderão apresentar sugestões para fortalecer os serviços oferecidos pelo Sistema Único de Assistência Social”, afirma a secretária municipal de Assistência Social, Shirley Flores Zarpelon.

Ela lembra que a Conferência Municipal é uma etapa preparatória para a 14ª Conferência Nacional de Assistência Social, que ocorrerá em Brasília-DF, no mês de dezembro de 2025. “Os debates locais servirão de base para as etapas estadual e nacional e, deste modo, o Conselho Municipal e a Secretaria Municipal de Assistência Social convidam a todos a participarem deste importante espaço democrático. A opinião de cada um é muito valiosa para fortalecer as políticas sociais do município”, convoca a titular da Semas.

Para participar, basta ao interessado realizar a inscrição através do link do Google Forms: https://forms.gle/NdFJ41xLy2dKjEyv5

A realização é da Prefeitura de Dourados, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas) e Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS).

Cinco eixos temáticos serão abordados nos dois dias:

Eixo 1 – Universalização do SUAS: acesso integral com equidade e respeito às diversidades

Eixo 2 – Aperfeiçoamento contínuo do SUAS: inovação, gestão descentralizada e valorização profissional;

Eixo 3 – Integração de Benefícios e Serviços Socioassistenciais: fortalecendo a proteção social, segurança de renda e a inclusão social no sistema único de assistência social (SUAS);

Eixo 4 – Gestão Democrática, informação no SUAS e comunicação transparente: fortalecendo a participação social no SUAS;

Eixo 5 – Sustentabilidade Financeira e Equidade no Cofinanciamento do SUAS

*Com informações da Assecom