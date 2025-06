Conferências marcam o mês de combate à violência contra a Pessoa Idosa

Em alusão à campanha Junho Prata, mês de conscientização ao combate à violência contra a pessoa idosa, Dourados recebe a 6ª Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa e 1ª Conferência Intermunicipal dos Direitos da Pessoa Idosa.

Os eventos acontecem nos dias 17 de junho, das 7h às 17h e no dia 18, das 7h às 11h no auditório do bloco 10 da Unigran. O tema deste ano é “Envelhecimento Multicultural e Democracia: urgência por equidade, direitos e participação”.

Para falar sobre a programação, o Programa Microfone Aberto recebeu nesta segunda-feira (16) Wilson Vieira de Lima, membro do Conselho Municipal da Pessoa Idosa. Segundo ele, a novidade é a 1ª Conferência Intermunicipal dos Direitos da Pessoa Idosa, com a participação dos municípios de Dourados, Deodápolis, Glória de Dourados, Jateí, Fátima do Sul, Itaporã, Rio Brilhante e Vicentina.

Para participar é necessário inscrição que deve ser feita através do link: https://forms.gle/nalcgatfx9sj9wyu9.