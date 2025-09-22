Confira a programação do Festival Internacional de Teatro nesta terça-feira

A programação do Festival Internacional de Teatro de Dourados (FIT) nesta terça-feira (23) segue com duas apresentações. Pela manhã, às 8h30, o Centro de Convivência da Pessoa Idosa recebe o solo “(Im)Possível Memória”, de Júnia Pereira, artista douradense que parte de uma busca íntima — a descoberta de uma tataravó escravizada — para transformá-la em material cênico.

À noite, às 19h30, no Núcleo de Artes Cênicas da Unidade 2 da UFGD, o público se encontra com o universo lúdico e delicado da peça “Os Botões das Camisas e das Rosas”, da Esboço Caótico Cia de Teatro, voltada para crianças, mas que emociona também os adultos.

“Meu principal objetivo foi transformar esse material íntimo em algo que pudesse ser ampliado e trazido para a esfera pública. A arte é incrível, porque nos traz a possibilidade de criar imagens e memórias daquilo que foi silenciado e ocultado”, afirma Júnia, o processo é sobre dar corpo às ausências e aos silenciamentos da história

Apresentar o solo no festival, para ela, é também um ato político: “Me sinto orgulhosa e honrada de fazer parte desse Festival, pois sabemos que produzir um evento como esse em Dourados/MS é uma prática de resistência cultural e política”.

Já em “Os Botões das Camisas e das Rosas”, a literatura se torna ponte para tratar de temas delicados como a morte, o luto e a solidão de forma acessível e otimista. “Podemos conversar sobre qualquer assunto com as crianças, a questão está sempre no ‘Como’ e não no ‘O Que’. O ponto chave é o incentivo à leitura — escutar e ler histórias é uma forma mágica de viajar e conhecer lugares e pessoas”, afirma a atriz Negah Carol.

A diretora e produtora Flávia Janiaski destaca a alegria de levar o trabalho ao FIT, especialmente por se tratar de um grupo formado por egressos da UFGD. “É uma honra mostrar para toda a população de Dourados o trabalho de pesquisa e arte que desenvolvemos. Quando temos a oportunidade de gerar essa movimentação das famílias saírem de casa para ver teatro, observamos a formação de público por uma outra perspectiva. As crianças se emocionam e os adultos também, é muito bom ter essa interação”.

Residência

Também como parte da programação do FIT, de terça (23) a quinta-feira (25), será realizada a residência Urucum – Oráculo de Corpos Demarcados, com Lívia Gaudencio. A atividade propõe um mergulho no corpo como território de memória e resistência, instigando os participantes a criarem processos a partir de suas próprias marcas e experiências. A residência tem inscrição gratuita, disponível pelo Instagram @culturaufgd – no link da Bio.

O FIT segue até o fim de semana com apresentações nacionais, internacionais e locais, sempre com entrada gratuita. Acompanhe os próximos dias de programação no Instagram @culturaufgd.

O evento é realizado pela UFGD, Fecomércio MS e Sesc Cultura MS, o FIT conta com apoio da Funaepe, UEMS e Prefeitura de Dourados. Toda a programação é gratuita. (Com informações da Assessoria)