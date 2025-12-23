Veículos de Comunicação
Confira o horário dos serviços essenciais no fim de ano em Dourados

Kátia Kuratone

Confira o funcionamento dos serviços essenciais de fim de ano em Dourados. A Unidade de Pronto Atendimento (UPA), o Hospital da Vida e o Serviço Móvel de Urgência (Samu) seguem com atendimento ininterrupto.

A Farmácia do Pronto Atendimento Médico (PAM) funcionará diariamente, inclusive aos finais de semana e feriados, das 7h às 17h. Já os demais serviços do PAM estarão em recesso de hoje a 5 de janeiro.

A Clínica de Atendimento à Mulher (CAM), os Centros de Atenção Psicossocial (CAPs) e a Policlínica de Atendimento Infantil (PAI) também estarão em recesso entre os dias 23 de dezembro e 5 de janeiro.

Unidades Básicas de Saúde

As Unidades Básicas de Saúde (UBSs) retomam os atendimentos nos dias 29 e 30 de dezembro, das 7h às 11h e das 13h às 17h, com oferta de consultas, curativos, vacinas e agendamento de exames.

As unidades coordenadas pela Fiocruz, localizadas no Jóquei Clube, Parque do Lago II, Maracanã e Idelfonso Pedroso, manterão atendimento estendido até as 19h nos dias citados. A UBS Seleta, no Grande Flórida, terá funcionamento diferenciado, com atendimento das 18h às 22h nos dias 23, 29 e 30 de dezembro, e, de forma especial, das 12h às 22h nos dias 26 de dezembro e 2 de janeiro de 2026.

A Prefeitura de Dourados também publicou decreto que regulamenta o recesso de Natal e Ano Novo para os agentes públicos e políticos da administração direta, autarquias e fundações do Poder Executivo Municipal.

O recesso foi dividido em dois períodos: de 22 a 26 de dezembro de 2025, referente ao Natal, e de 29 de dezembro de 2025 a 2 de janeiro de 2026, em razão do Ano Novo. A norma estabelece a adoção de revezamento entre as equipes, garantindo o funcionamento contínuo das repartições públicas, sem prejuízo aos serviços considerados essenciais, que seguem operando normalmente. (Com informações da Assecom)

