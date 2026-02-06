Conheça o ganhador da promoção do Iphone 17 Pro Max da Massa FM Dourados em parceria com Eduardo Mozun

O ganhador da campanha “Tô Precisando de um iPhone Massa”, que foi lançada em parceria com o corretor de imóveis e empreendedor Eduardo Mozun, retirou o prêmio nesta sexta-feira (6). O presente para o ouvinte foi em comemoração ao aniversário de um ano de Massa FM Dourados.
“Eu sou o Márcio Barbosa, ganhador do iPhone Pro Max na promoção que a massa fez de um ano. Nós ouvimos a massa, ouviremos muito mais e é um prazer imenso ter sido sorteado. Obrigado Massa FM Dourados”, afirmou Márcio com muita alegria.
Ele veio acompanhado da família, a esposa Jane e os seis filhos, e contou que foi por indicação de um amigo, que ele veio fazer a foto com toda a família para concorrer o prêmio.
“Eu tenho um sócio, o Daniel e ele viu uma postagem de um amigo nosso nas redes sociais aqui na frente da Massa para concorrer ao Iphone, aí ele me falou, passa lá com a camisa da corretora que é laranja e vai combinar com o Iphone laranja. Ele é tímido, então eu falei, vou fazer. E estava com a família aqui na frente, no Erasmo e passando, falei com a minha esposa e viemos fazer a foto e graças a Deus fomos contemplados”, destaca.
Confira a foto premiada: