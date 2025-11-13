Consórcio de Serviços é possibilidade para conquistar metas

Uma prática que tem crescido é a do consócio para serviços. De viagens à cirurgia plástica, ele tem sido usado para ajudar na realização de sonhos e metas de muitas pessoas. O quadro Vitrine de Negócios desta quinta-feira (13) recebeu Emerson Melgarejo, da Monteo Investimentos, para falar sobre o assunto.
“O setor de serviços é um diferencial em consócios, hoje temos consórcio para contratação de desenvolvimento de sistema, tratamento odontológico, viagens, cirurgia plástica, enfim, uma infinidade, desde que tenha nota fiscal”, explica Emerson.
Segundo ele a vantagem de fazer um consórcio está nos juros. Taxa administrativa, muito baixa em relação ao financiamento. Essa modalidade de consórcio tem valor relativamente baixo e mensalidade que pode custar de R$ 150,00 à R$ 600,00 dependendo do prazo.
“A Monteo Investimento ainda oferece uma assessoria para orientar as pessoas na contratação e administração do consórcio”, ressalta.
