Início Dourados

ENTREVISTA

Consórcio de Serviços é possibilidade para conquistar metas

Jhonatan Xavier

Modalidade tem crescido entre contratantes / Foto: Massa FM Dourados
Uma prática que tem crescido é a do consócio para serviços. De viagens à cirurgia plástica, ele tem sido usado para ajudar na realização de sonhos e metas de muitas pessoas. O quadro Vitrine de Negócios desta quinta-feira (13) recebeu Emerson Melgarejo, da Monteo Investimentos, para falar sobre o assunto.

“O setor de serviços é um diferencial em consócios, hoje temos consórcio para contratação de desenvolvimento de sistema, tratamento odontológico, viagens, cirurgia plástica, enfim, uma infinidade, desde que tenha nota fiscal”, explica Emerson.

Segundo ele a vantagem de fazer um consórcio está nos juros. Taxa administrativa, muito baixa em relação ao financiamento. Essa modalidade de consórcio tem valor relativamente baixo e mensalidade que pode custar de R$ 150,00 à R$ 600,00 dependendo do prazo.

“A Monteo Investimento ainda oferece uma assessoria para orientar as pessoas na contratação e administração do consórcio”, ressalta.

Confira a entrevista na íntegra:

