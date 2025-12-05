Veículos de Comunicação
Início Dourados

ENTREVISTA

Consórcios se destacam como forma de planejamento e investimento

Jhonatan Xavier

Proprietária da Max Cred Dourados fala sobre planejamento financeiro e investimentos / Foto: Raissa Vitória/Massa FM Dourados
Proprietária da Max Cred Dourados fala sobre planejamento financeiro e investimentos / Foto: Raissa Vitória/Massa FM Dourados

O “Vitrine de Negócios” desta sexta-feira (05) recebeu Erica Fischer, proprietária da Max Cred, autorizada da HS Consórcios, para falar sobre planejamento financeiro, principalmente para realizar sonhos como a aquisição de uma casa ou carro.

“Estudos apontam que 90% das pessoas que guardam dinheiro na poupança, acabam resgatando e gastando em três meses. Então o consórcio é uma das maneiras mais eficientes para se planejar e adquirir bens”, conta.

Ela destaca que o consórcio não se limita apenas para aquisição de bens, mas também como forma de alavancar patrimônio, gerar renda e investir. Um exemplo, são pessoas que utilizam cartas de crédito pra imóveis para construir ou comprar uma casa, que depois é alugada e o dinheiro desse aluguel é utilizado para terminar de pagar a carta de crédito, que finalizada, tem essa renda livre para o proprietário.

Confira a entrevista na íntegra: 

