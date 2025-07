Consultor destaca marcas europeias adaptadas às necessidades brasileiras

O consultor de vendas da Peugeot e Citroen Grandourados, Nicolas Benatti, foi o entrevista do quadro “Vitrine de Negócios” desta quarta-feira (23). Além de falar dos veículos, ele também conta os pontos principais para se destacar no mercado das vendas.

Segundo ele, para vender bem é necessário “tem uma boa fala e entender o cliente. Estudar o que o cliente precisa, o que ele quer e o que ele pode, para não se ‘apertar’. Entendendo isso, você garante que o cliente faça um bom negócio”, afirma.

Ele também destaca as adaptações que as duas grandes marcas europeias, Peugeot e Citroen, passaram nos últimos anos para atender as necessidades do consumidor do Brasil. Os veículos também são equipados com tecnologia de ponta, ideal para o clima e terreno da região.

Confira a entrevista na íntegra: