Início Dourados

ENTREVISTA

Contador Luís Poleis fala sobre o Simples Nacional e a tributação sobre lucros e dividendos

Kátia Kuratone

Na entrevista desta quinta-feira (8), do quadro Vitrine de Negócios, o contador Luís Poleis, que é diretor da 3C Contabilidade (Foto: Raíssa Vitória)
Na entrevista desta quinta-feira (8), do quadro Vitrine de Negócios, o contador Luís Poleis, que é diretor da 3C Contabilidade (Foto: Raíssa Vitória)

Na entrevista desta quinta-feira (8), do quadro Vitrine de Negócios, o contador e especialista em reforma e planejamento tributário e lucro real, focado em reduzir a carga de impostos para clientes, Luís Poleis, que é diretor da 3C Contabilidade, fez um balanço sobre o ano de 2025 e ainda falou sobre o Simples Nacional e tributação sobre lucros e dividendos.

“A Receita Federal mudou de posicionamento e que dava certo antes, agora não vai dar mais certo, porque a Receita quer pegar aquele empresário que as vezes está no Simples Nacional, mas já tem um faturamento alto. Sabemos que no Simples Nacional a empresa por ficar até atingir um faturamento de R$ 4,8 milhões por ano e tem muito empresário que bate esse faturamento e ao invés de ir para o lucro real, lucro presumido, ele abre um segundo CNPJ no Simples e divide o faturamento para ter duas empresas no Simples e a Receita Federal quer identificar essas empresas”, explica.

Confira a entrevista completa:

