Contrabando apreendido em corola tinha celulares, testosterona e canetas emagrecedoras

Jhonatan Xavier

Ocupantes do veículo e o material apreendido foram encaminhados à Delegacia de Polícia Federal de Dourados / Foto: BPMRv/Reprodução
Na tarde desta terça-feira (09/12), durante fiscalização de trânsito e de repressão a crimes transfronteiriços na MS-162, km 157, a equipe da Polícia Militar Rodoviária abordou um veículo Toyota Corolla. Durante a vistoria, os policiais localizaram grande quantidade de produtos de origem estrangeira e medicamentos sem regularização sanitária, configurando ilícito federal.

Segundo as informações policiais, no interior do veículo foram apreendidos 6 aparelhos de celular Android, 300 pacotes de cigarro marca Fox, 70 ampolas de testosterona e 141 caixas de medicamentos injetáveis das marcas T.G., Lipoless e Tirzec (Tirzepartida)

Diante dos fatos, a ocorrência foi apresentada à Delegacia de Polícia Federal de Dourados, conforme orientação da equipe plantonista. O veículo, as mercadorias e os ocupantes foram entregues para as providências legais cabíveis, não havendo necessidade de uso de algemas.

O prejuízo total ao crime foi calculado em R$ 104.500,00.

