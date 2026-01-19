Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Dourados

Imposto

Contribuinte de Dourados é orientado a antecipar a impressão das guias do IPTU 2026 e evitar contratempos

Kátia Kuratone

Prefeitura de Dourados amplia horário de atendimento da Central do Cidadão para emissão das guias do IPTU 2026. (Foto: A. Frota)
Prefeitura de Dourados amplia horário de atendimento da Central do Cidadão para emissão das guias do IPTU 2026. (Foto: A. Frota)

Os contribuintes de Dourados estão sendo orientados pela Prefeitura de Dourados, através da Secretaria Municipal de Fazenda, para que antecipem a impressão das guias de pagamento do IPTU 2026 ou baixem os boletos através do site www.dourados.ms.gov.br, além da assistente virtual Dourados, pelo WathsApp número 67 99895-0137, para evitar contratempos.

Lembrando que o tributo com desconto de até 30% vence no dia 10 de fevereiro, mesma data do pagamento da primeira parcela para quem optar pelo parcelamento em 10 vezes sem juros.

Para facilitar a emissão das guias para quem não tem acesso aos meios eletrônicos como o site da prefeitura e a assistente virtual Doura, a Central de Atendimento ao Cidadão (CAC), localizada na Avenida Presidente Vargas, número 309, centro, está atendendo o contribuinte em horário ampliado. O expediente que era das 7h30 às 13h30 passou a ser das 7h30 às 16h exclusivamente para emissão de guias do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU).

A medida foi adotada na semana passada. “Nosso IPTU agora é digital, ou seja, o contribuinte não precisa sair de casa para ficar em dia com a prefeitura e pode fazer o pagamento pelo celular, tablet ou computador, mas quem não tiver acesso à internet ou tiver dificuldades para baixar os boletos, poderá procurar a Central de Atendimento até às 16h que nossos servidores emitirão as guias”, explica Suelen Nunes Venâncio, secretária municipal de Fazenda.

Descontos

No pagamento à vista, tem direito a desconto de 30% sobre o valor do imposto devido  quem pagou os últimos 4 anos à vista, já que o benefício é concedido a partir do 5º exercício. O desconto de 25% sobre o valor do imposto devido é para quem pagou, ao menos uma vez, de forma parcelada nos últimos 4 anos.

Já o desconto de 20% sobre o valor do imposto devido é para quem não possui débitos vencidos e/ou dívidas vinculados ao imóvel, e ainda não faz parte do Programa Bom Pagador

A Secretaria Municipal de Fazenda ressalta, ainda, que o desconto de 15% sobre o valor do imposto devido é para quem possui dívidas (tributárias ou não) de exercícios anteriores vinculados ao imóvel, mas que estas estejam parceladas (parcelamento de débitos) e que estejam rigorosamente em dia. Por fim, o desconto de 10% sobre o valor do imposto devido é para quem possui débitos atrasados e/ou dívidas (tributárias ou não) vencidos vinculado ao imóvel.

O IPTU pode ser pago em até 10 parcelas mensais, com vencimeto da 1ª parcela em 10/02/2026; da 2ª parcela em 10/03; da 3ª parcela em 10/04; da 4ª parcela em 11/05; da 5ª parcela em 10/06; da 6ª parcela em 10/07; da 7ª parcela em 10/08; da 8ª parcela em 10/09; da 9ª parcela em 13/10 e da 10ª e última parcela em 10/11/2026.

Atendente Virtual Doura

Através da atendente virtual “Doura”, uma ferramenta digital que marca o início de um amplo processo de modernização dos serviços públicos municipais, o contribuinte poderá solicitar a emissão de guias de IPTU. Para acessar a “Doura” basta adicionar o número 67 99895-0137 no WhatsApp e pronto. Quem preferir, pode acessar o site oficial que a “Doura” já aparece em primeiro plano se oferecendo para ajudar. O acesso ao serviço é fácil, rápido e seguro, facilitando consideravelmente a forma de pagamento online.  

Outra opção é procurar uma das escolas municipais selecionadas para emitir a guia diretamente na secretária. Sãos elas: Escola Municipal Aurora Pedroso de Camargo; Escola Municipal Profª Avani Cargnelutti Fehlauer; Escola Municipal Profª Iria Lucia Wilhelm Konzen; Escola Municipal Profª Elza Farias Kintschev Real; Escola Municipal Loide Bonfim Andrade; Escola Municipal Prof. Manoel Santiago de Oliveira; Escola Municipal Armando Campos Belo; Escola Municipal Sócrates Câmara; Escola Municipal Laudemira Coutinho de Melo; Escola Municipal Prefeito Álvaro Brandão; Escola Municipal Profª Antônia Cândida de Melo; Escola Municipal Profª Maria da Conceição Angélica e Escola Municipal Neil Fioravanti – CAIC.

Quem preferir, também pode emitir a guia do IPTU 2026 no Centro Administrativo Municipal, no bloco da Secretaria de Fazenda e na Câmara de Vereadores, onde a Prefeitura de Dourados instalou um ponto de atendimento ao contribuinte. “Estamos incentivando o uso do IPTU Digital, seja através da Doura ou do site oficial da prefeitura, mas também não estamos medindo esforços para atender o cidadão que tenha qualquer dificuldade em emitir o boleto e aproveitar a vantagens do pagamento à vista do tributo, com descontos que podem chegar a 30%”, finaliza Suelen Nunes Venâncio. (Com informações da Assecom)

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos