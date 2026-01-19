Contribuinte de Dourados é orientado a antecipar a impressão das guias do IPTU 2026 e evitar contratempos

Os contribuintes de Dourados estão sendo orientados pela Prefeitura de Dourados, através da Secretaria Municipal de Fazenda, para que antecipem a impressão das guias de pagamento do IPTU 2026 ou baixem os boletos através do site www.dourados.ms.gov.br , além da assistente virtual Dourados, pelo WathsApp número 67 99895-0137, para evitar contratempos.

Lembrando que o tributo com desconto de até 30% vence no dia 10 de fevereiro, mesma data do pagamento da primeira parcela para quem optar pelo parcelamento em 10 vezes sem juros.

Para facilitar a emissão das guias para quem não tem acesso aos meios eletrônicos como o site da prefeitura e a assistente virtual Doura, a Central de Atendimento ao Cidadão (CAC), localizada na Avenida Presidente Vargas, número 309, centro, está atendendo o contribuinte em horário ampliado. O expediente que era das 7h30 às 13h30 passou a ser das 7h30 às 16h exclusivamente para emissão de guias do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU).

A medida foi adotada na semana passada. “Nosso IPTU agora é digital, ou seja, o contribuinte não precisa sair de casa para ficar em dia com a prefeitura e pode fazer o pagamento pelo celular, tablet ou computador, mas quem não tiver acesso à internet ou tiver dificuldades para baixar os boletos, poderá procurar a Central de Atendimento até às 16h que nossos servidores emitirão as guias”, explica Suelen Nunes Venâncio, secretária municipal de Fazenda.

Descontos

No pagamento à vista, tem direito a desconto de 30% sobre o valor do imposto devido quem pagou os últimos 4 anos à vista, já que o benefício é concedido a partir do 5º exercício. O desconto de 25% sobre o valor do imposto devido é para quem pagou, ao menos uma vez, de forma parcelada nos últimos 4 anos.

Já o desconto de 20% sobre o valor do imposto devido é para quem não possui débitos vencidos e/ou dívidas vinculados ao imóvel, e ainda não faz parte do Programa Bom Pagador

A Secretaria Municipal de Fazenda ressalta, ainda, que o desconto de 15% sobre o valor do imposto devido é para quem possui dívidas (tributárias ou não) de exercícios anteriores vinculados ao imóvel, mas que estas estejam parceladas (parcelamento de débitos) e que estejam rigorosamente em dia. Por fim, o desconto de 10% sobre o valor do imposto devido é para quem possui débitos atrasados e/ou dívidas (tributárias ou não) vencidos vinculado ao imóvel.

O IPTU pode ser pago em até 10 parcelas mensais, com vencimeto da 1ª parcela em 10/02/2026; da 2ª parcela em 10/03; da 3ª parcela em 10/04; da 4ª parcela em 11/05; da 5ª parcela em 10/06; da 6ª parcela em 10/07; da 7ª parcela em 10/08; da 8ª parcela em 10/09; da 9ª parcela em 13/10 e da 10ª e última parcela em 10/11/2026.

Atendente Virtual Doura

Através da atendente virtual “Doura”, uma ferramenta digital que marca o início de um amplo processo de modernização dos serviços públicos municipais, o contribuinte poderá solicitar a emissão de guias de IPTU. Para acessar a “Doura” basta adicionar o número 67 99895-0137 no WhatsApp e pronto. Quem preferir, pode acessar o site oficial que a “Doura” já aparece em primeiro plano se oferecendo para ajudar. O acesso ao serviço é fácil, rápido e seguro, facilitando consideravelmente a forma de pagamento online.

Outra opção é procurar uma das escolas municipais selecionadas para emitir a guia diretamente na secretária. Sãos elas: Escola Municipal Aurora Pedroso de Camargo; Escola Municipal Profª Avani Cargnelutti Fehlauer; Escola Municipal Profª Iria Lucia Wilhelm Konzen; Escola Municipal Profª Elza Farias Kintschev Real; Escola Municipal Loide Bonfim Andrade; Escola Municipal Prof. Manoel Santiago de Oliveira; Escola Municipal Armando Campos Belo; Escola Municipal Sócrates Câmara; Escola Municipal Laudemira Coutinho de Melo; Escola Municipal Prefeito Álvaro Brandão; Escola Municipal Profª Antônia Cândida de Melo; Escola Municipal Profª Maria da Conceição Angélica e Escola Municipal Neil Fioravanti – CAIC.

Quem preferir, também pode emitir a guia do IPTU 2026 no Centro Administrativo Municipal, no bloco da Secretaria de Fazenda e na Câmara de Vereadores, onde a Prefeitura de Dourados instalou um ponto de atendimento ao contribuinte. “Estamos incentivando o uso do IPTU Digital, seja através da Doura ou do site oficial da prefeitura, mas também não estamos medindo esforços para atender o cidadão que tenha qualquer dificuldade em emitir o boleto e aproveitar a vantagens do pagamento à vista do tributo, com descontos que podem chegar a 30%”, finaliza Suelen Nunes Venâncio. (Com informações da Assecom)