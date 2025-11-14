Conveniência de Ponta Porã era utilizada como fachada de fábrica clandestina de bebidas de Terenos

Uma conveniência no bairro Jardim Ivone, em Ponta Porã, foi alvo da Operação Metanol na manhã desta sexta-feira (14). Segundo a polícia, a ação contou com a Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo (DECON), em conjunto com a 1ª Delegacia de Polícia de Ponta Porã e fiscais da Vigilância Sanitária e do PROCON do município, dando continuidade às investigações decorrentes da operação com relação à fábrica clandestina de bebidas interditada no dia 6 de novembro, em Terenos.

Segundo a polícia, a fiscalização, realizada hoje tinha o objetivo de verificar qual seria a ligação da conveniência em Ponta Porã com a produção e comercialização das bebidas alcoólicas que foram produzidas na fábrica de Terenos, onde foram constatadas irregularidades, como pedidos de venda dos produtos apreendidos na conveniência de Ponta Porã, bem como o CNPJ da conveniência estaria sendo utilizado pela fábrica de Terenos, demonstrando, a má-fé da empresa em “esquentar” notas fiscais e a rotulagem das bebidas produzidas.

Na conveniência apenas uma vendedora estava no local. Ela informou quem seria o real proprietário, o qual deverá ser intimado, assim que localizado, para prestar esclarecimentos.

No local foram localizadas 58 unidades de garrafas de coquetel alcoólico da marca Shirlof, a mesma marca produzida na fábrica de Terenos. As bebidas estavam expostas à venda.

A polícia informa que as investigações continuam para que seja identificado o fornecedor do álcool na fabricação das bebidas, bem como quem seriam os adquirentes do produto. (Com informações da PCMS)